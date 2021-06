Hades: la versione Xbox Series X|S torna a mostrarsi in un gameplay trailer

Dopo averci svelato l'esistenza di una versione next-gen di Hades, Microsoft è tornata a mostrare il titolo Supergiant Games in occasione dell'Xbox Showcase Extended, l'evento di approfondimento in cui si parla degli annunci fatti all'E3 2021 e non solo.

Nel video in questione il Creative Director Adam Brennecke e il Community Manager Aarik Dorobiala commentano per circa cinque minuti un video di gameplay che alterna fasi di combattimento a dialoghi con i principali personaggi della mitologia greca con i quali il protagonista può interagire o deve scontrarsi in delle frenetiche boss fight. Non si tratta quindi di un trailer che mette in evidenza le caratteristiche del gioco nella sua versione per Xbox Series X, ma è principalmente un filmato che mira ad introdurre il titolo a chi non ne ha mai sentito parlare prima d'ora.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 13 agosto 2021. Per chi non lo sapesse, Hades sarà incluso sin dal lancio nella libreria di Xbox Game Pass.

