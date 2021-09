Hades, Zagreus diventa un Nendoroid: l'annuncio di Good Smile Company

Anche Zagreus, principale protagonista di Hades, acclamato roguelike di Supergiant Games, si trasformerà presto in un tenero Nendoroid. A darne l'annuncio è stata direttamente la compagnia nipponica di Good Smile Company.

A partire da Bastion, passando per Transistor e Pyre, Supergiant Games ha sempre regalato delle perle speciali al mercato videoludico. È stato proprio con Hades, tuttavia, che la casa di sviluppo statunitense è riuscita ad affermarsi come una delle realtà più importanti dell'industria e a conquistare un consistente numero di fan (in caso voleste approfondire tutti gli aspetti del gioco, qui trovate la nostra Recensione di Hades).

Gli appassionati del roguelike saranno dunque lieti di sapere che Zagreus prenderà presto le fattezze di un Nendroid. Come potete osservare dall'immagine preliminare che trovate in calce alla notizia, il nostro guerriero è caratterizzato dai suoi tipici occhi eterocromatici, i teschi che adornano la veste e la corona di foglie che circonda la testa. Sfortunatamente non è stata indicata alcuna finestra temporale per quanto riguarda la commercializzazione del prodotto, con Good Smile Company che si è limitata ad aggiungere un "Coming Soon" alla sua locandina pubblicitaria.

Recentemente, Good Smile Company è finita al centro di una polemica che vuole le sue action figure femminili troppo esplicite.