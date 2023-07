L'Hadoken di Ryu in un cosplay di Street Fighter 6 dall'italiano Artemisentreri

Con oltre 50 milioni di copie totali vendute, Street Fighter è il picchiaduro per antonomasia. L'uscita del sesto episodio del fighting game ha rilanciato il titolo, non solo nelle console degli appassionati, ma anche tra la community di cosplayer. Ecco un fedele cosplay di Ryu da Street Fighter 6.

Street Fighter 6 ha fatto segnare il secondo perfect score del 2023 su Famitsu. Il gameplay immediato proposto da Capcom e le tante modalità inedite introdotte hanno dunque convinto la stampa, oltre che gli stessi giocatori. A ogni modo, mentre gli appassionati di Street Fighter 6 scoprono i lottatori con le combo più devastanti, il cosplayer italiano Matteo Artemisentreri ci porta sul ring.

Ryu, che assieme all'amico Ken è il volto principale del picchiaduro Capcom sin dalla prima iterazione risalente al 1987, è un artista marziale allievo del maestro Gouken che riuscì a sconfiggere Sagat nel corso del primo Street Fighter.

Alto 175 cm per 85 kg, Ryu è in costante allenamento nonostante sia visibilmente invecchiato. Educato e sincero, è alla ricerca della vera forza e di avversari degni del suo pugno. Ryu ha ormai superato il Satsui no Hado, ma è in cerca di nuove vette. Nell'interpretazione condivisa dall'artista romano per il Festival del Fumetto di Novegro 2023 lo vediamo intento a lanciare la sua onda Hadoken.