Hajime Tabata annuncia The Pegasus Dream Tour, gioco delle Paralimpiadi di Tokyo 2020

Hajime Tabata, direttore di Final Fantasy XV, ha svelato il primo progetto del su nuovo studio JP Games: si tratta di The Pegasus Dream Tour, videogioco ufficiale delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, sviluppato in collaborazione e su licenza del Comitato Paralimpico Internazionale (International Paralympic Committee).

The Pegasus Dream Tour sarà un gioco sportivo con elementi RPG in uscita nel 2020 su varie piattaforme non ancora confermate, tra cui smartphone e tablet. Il gioco nasce con l'obiettivo di promuovere i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, al via esattamente tra 500 giorni.

Al momento non ci sono purtroppo altri dettagli, Hajime Tabata si è detto "molto soddisfatto di questa opportunità che permetterà al team JP Games di crescere e maturare entrando in contatto con una realtà straordinaria, con l'obiettivo di aumentare la conoscenza e contribuire alla maggior diffusione delle Paralimpiadi."

Non è chiaro se The Pegasus Dream Tour sarà pubblicato da SEGA, il publisher ha ottenuto infatti la licenza ufficiale Olimpiadi Tokyo 2020 ed è attualmente al lavoro su quattro videogiochi dedicati all'evento, tra cui Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.