Hajime Tabata condivide le proprie Riflessioni sul 2018 e sul Nuovo Anno

Il 2018 è stato sicuramente un anno molto intenso per Hajime Tabata. Lo sviluppatore nipponico, dopo un lungo periodo in Square Enix, ha deciso di lasciare la Software House, per intraprendere un nuovo percorso.

Un viaggio che comincia con la fondazione di un nuovo Studio, battezzato JP Games. Una scelta, quella di Tabata, certamente radicale e che apre numerose prospettive per il futuro dello sviluppatore nipponico, che, comunque, ha già dichiarato di voler continuare a realizzare nuovi videogiochi in futuro.

In occasione dell'inizio del 2019, Tabata ha condiviso con il pubblico un proprio messaggio, all'interno del quale ha reso note alcune riflessioni personali. Significativi i passaggi riferiti all'anno appena trascorso, relativamente al quale dichiara: "Nel 2018, ho avuto il dono del supporto di così tante persone. Allo stesso modo, comprendo di aver potuto causare disturbo ad altre nel frattempo. Vorrei approfittare di questo momento per scusarmi per ogni inconveniente che posso aver causato lo scorso anno. E a coloro che mi hanno offerto supporto durante questo periodo: permettetemi di esprimervi la mia sentita gratitudine ancora una volta".

Per il nuovo anno, Tabata si propone, prima di dedicarsi con vigore alle sue nuove attività, di "dedicarsi seriamente all'aggiornamento dell'ultima versione di se stesso". Lo sviluppatore nipponico dichiara infatti di avere intenzione di impegnarsi a cogliere ogni opportunità per apprendere quanto più possibile da coloro che lo circondano ed incontrerà sul suo cammino.

Il 2019 si presenta quindi come un anno decisamente importante per Tabata. Per chi desiderasse approfondire la storia di questa importante figura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro speciale dedicato alla carriera di Hajime Tabata, a cura di Gabriele Laurino.