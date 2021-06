Hajime Tabata lavora su due GDR descritti come l'evoluzione di Final Fantasy 15 e Type-0

Hajime Tabata, Game Director di Final Fantasy XV, ha da tempo lasciato Square Enix per fondare il suo studio JP Games: tramite le pagine di Famitsu scopriamo ora che Tabata sta lavorando su due progetti con una grande compagnia.

Il nuovo numero di Famitsu (in uscita il primo luglio) contiene infatti una intervista ad Hajime Tabata con il produttore che conferma di essere impegnato nello sviluppo di due giochi con un grande publisher (o due grandi publisher, la traduzione dal giapponese all'inglese non è chiarissima).

Ma di cosa si tratta esattamente? Tabata parla di "due giochi su larga scala", evidentemente progetti ad alto budget, non sappiamo però quale (o quali) sia la compagnia coinvolta nei progetti. Il primo gioco ha appena superato la fase di pre produzione e viene descritto come un "High Speed RPG" piuttosto sperimentale, una vera e propria evoluzione di Final Fantasy Type-0 diretto dallo stesso Tabata.

Il secondo gioco è AAA ancora nelle primissime fasi di sviluppo descritto come l'evoluzione di Final Fantasy XV, l'obiettivo in questo caso è quello di dare vita ad un gioco fortemente basato sull'esplorazione. Non ci sono altre informazioni a riguardo ma a quanto pare dopo la parentesi dedicata al gioco delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, Hajime Tabata è tornato al suo amore per i giochi di ruolo.