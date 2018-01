Hajime Tabata parla del suo Final Fantasy dei sogni e si esprime sulle loot box

Il director di, è stato recentemente intervistato dalla redazione di. Per l'occasione, ha toccato diversi argomenti.

Innanzitutto, gli è stato chiesto che tipo di Final Fantasy realizzerebbe se gli venissero concesse risorse illimitate. Questa la sua risposta: "Creerei una versione di Final Fantasy che i giocatori potrebbero giocare in completa libertà. Non saprebbero mai a cosa andrebbero incontro e cosa succederebbe subito dopo. Sarebbe in grado di divertire tutte le tipologie di giocatori".

Un bel sogno, non c'è che dire. Successivamente, Tabata ha detto la sua su uno degli argomenti più caldi del momento, le loot box: "Non ho nulla contro di loro. In ogni caso, credo che i creatori dovrebbero stare attenti e non mettere a repentaglio i rapporti con i propri videogiocatori".

Cosa ne pensate delle sue parole? Final Fantasy XV, nonostante sia sul mercato da un bel pezzo, si prepara ad accogliere ulteriori contenuti nel corso del 2018. Recentemente è apparsa sul web una Royal Edition, mentre la Windows Edition per PC è attesa nei primi mesi di quest'anno.