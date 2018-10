Hakam Karim nel Guinness World Record per gli oltre 1.700 Trofei di Platino

Il sistema dei trofei in casa Sony è stato introdotto nel 2008 su PlayStation 3. Da allora migliaia di giocatori si sono impegnati duramente per ottenere quanti più platini possibile. Di questi giocatori nessuno è più dedito di Hakam Karim, Hakoom su PSN.

I trofei Playstation sono suddivisi in quattro categorie: bronzo, argento, oro e platino. Quest'ultimi sono chiaramente i più rari e più difficili da collezionare. Già nel 2017 Hakam Karim aveva ottenuto 1.200 trofei di platino ma lamentava un certo disappunto per non aver ricevuto nessun tipo di ricompensa da Sony. Questa settimana il riconoscimento è arrivato da parte del Guinness World Record che ha rilasciato a Hakoom un certificato ufficiale che lo qualifica come il detentore del maggior numero di trofei platino nel mondo. Attualmente ne possiede più di 1.700.

La collezione di Karim è iniziata nel 2008 quando ha ottenuto il suo primo platino con Uncharted: Drake's Fortune. "Ci sono molti trofei di cui sono orgoglioso", ha detto lo stesso Karim ai microfoni di Kotaku "ma quello che ricordo più intensamente è stato il trofeo d'argento di Max Payne 3 chiamato The Shadow Rushed Me che richiede di completare ogni capitolo del gioco entro 60 secondi senza mai morire. È il trofeo di cui sono più orgoglioso e grazie al tempo e alla dedizione sono riuscito a sbloccarlo. Mi ci sono volute circa 20 ore."

Karim aveva già contattato lo staff del Guinness World Record nel 2011 ma questi rifiutarono di riconoscere il premio al giocatore a causa delle violazioni che avevano interessato Playstation Network in quell'anno. Per fortuna questo non è bastato a scoraggiarlo! Guinness World Record sta preparando una nuova sezione di record mondiali dedicata al mondo dei videogiochi dove troveremo anche il nuovo primato ottenuto recentemente da Okami premiato come "Gioco più acclamato dalla critica con un animale come protagonista".

Che ne pensate di questo record? Siete anche voi dei cacciatori di trofei Platino?