HAL Laboratory sta assumendo personale: un nuovo Kirby è in sviluppo?

La serie di Kirby è una delle maggiori certezze in casa Nintendo, considerata la produzione praticamente continua di nuovi giochi, spin-off e remake incentrati sulla celebre palletta rosa. E non è affatto da escludere che tanti altri progetti collegati alla serie siano già in sviluppo.

HAL Laboratory è infatti attualmente in cerca di nuovo personale da aggiungere al proprio organico per farlo lavorare a più progetti attualmente in cantiere all'interno della compagnia, sebbene per adesso la loro effettiva natura rimanga avvolta nel mistero. Tantissime le posizioni al momento aperte, con l'azienda che, tra gli altri, ricerca anche animatori esperti nella modellazione 3D e negli effetti speciali, programmatori UI, level designers, sound designers e project managers giusto per fare qualche esempio.

"Nell'ottica di rafforzare le capacità dei nostri progetti in sviluppo, stiamo cercando sviluppatori per le seguenti posizioni. Cerchiamo persone entusiaste che vogliono prendere parte allo sviluppo di nuovi giochi di Kirby e in generale a giochi interessanti con grande cura nei dettagli", recita il messaggio diffuso da HAL Laboratory e rivolto agli aspiranti nuovi arrivati.

Dopo la pubblicazione di Kirby e La Terra Perduta, HAL Laboratory aveva lasciato intendere che il futuro di Kirby sarebbe potuto essere ancora in 3D dopo il grande successo riscosso dall'avventura pubblicata su Nintendo Switch nel 2022, dunque non è da escludere che, alla luce anche delle posizioni richieste,, il prossimo gioco possa rivelarsi un seguito di quell'apprezzato capitolo della serie.

In attesa di scoprire in che modo si concretizzerà il prossimo ritorno della palletta rosa, la nostra recensione di Kirby Return to Dream Land Deluxe vi ricorda intanto come è andato il ritorno del classico pubblico originariamente su Wii e riproposto su Switch nel corso del 2023.