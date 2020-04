HAL Laboratory compie 40 anni: da Miyamoto a Sakurai, ecco tutti i messaggi di auguri

Con l'importante ricorrenza del quarantesimo anniversario dalla fondazione di HAL Laboratory, la software house di Kirby viene celebrata da diverse personalità di Nintendo con messaggi di auguri che ripercorrono la storia di questa celebre casa di sviluppo nipponica.

Dalle colonne di Famitsu, i più importanti e riconosciuti attori dell'industria videoludica che lavorano presso Nintendo (e le sue sussidiarie) condividono il proprio pensiero attraverso una sequela di lettere aperte che coinvolgono gli appassionati e i singoli dipendenti di HAL Laboratory.

Il papà di Super Mario e Zelda, Shigeru Miyamoto, racconta ad esempio che "HAL è stata fondata quando ero ancora al lavoro su Donkey Kong. Per conto di Nintendo ho lavorato insieme ad HAL quando abbiamo sviluppato Pinball e Golf per Famicom (la console venduta in Europa come NES o Nintendo Entertainment System, ndr), ma sono stato profondamente coinvolto anche nello sviluppo di 3D Hot Rally, dove è apparso pure Super Mario. Molte persone di HAL Laboratory possedevano delle interessanti tecniche di sviluppo e ognuna di esse era del tutto unica, è stat divertente lavorare con loro per creare nuove cose che potessero sfruttare appieno le potenzialità e le tecniche di programmazione di quel tempo".

Agli auguri per i primi 40 anni di HAL Laboratory si unisce, ovviamente, anche Masahiro Sakurai: l'attuale direttore di Smash Bros. è stato infatti il creatore dell'iconico personaggio di Kirby e lo ricorda spiegando di avervi lavorato già quando gli studi avevano compiuto dieci anni, prendendo così spunto dall'esperienza dei suoi colleghi per dare vita all'eroe dell'omonima serie.

Tra i tanti che hanno deciso di condividere un messaggio di auguri per HAL Laboratory troviamo anche Tsunekazu Ishihara e Junichi Masuda: il presidente di The Pokemon Company e il direttore di Game Freak (Pokemon Spada e Scudo) si congratulano con i colleghi e ricordano le numerose collaborazioni che li hanno visti per protagonisti in questi decenni, partendo da Earthbound a Pokemon Ranger del 2006.