Hal Laboratory: Kumazaki ricorda il passato e celebra il futuro di Kirby

Kirby, tenero personaggio dalle sembianze di una piccola sfera rosa, è forse tra le icone più note del mondo vieoludico. Recentemente, il brand ha festeggiato il ventisettesimo anniversario ed HAL Laboratory ha pubblicato un messaggio per i propri fan.

A firmarlo è Shinya Kumazaki, autore videoludico che ha dedicato all'IP ben sedici anni di carriera, diventandone il Director nel corso del 2008. All'interno del post, apparso sul sito ufficiale del team e tradotto da Nintendo Everything, Kumazaki ha ricordato il passato di Kirby e celebrato il futuro del personaggio. Tra i traguardi più significativi, lo sviluppatore ricorda la vincita, nel 2018, del premio di Weekly Famitsu come "Personaggio videoludico dell'anno".



Nel messaggio di Kumazaki, tuttavia, c'è spazio anche per considerazioni legate al futuro del brand e a ciò che il personaggio rappresenta per l'intero team di HAL Laboratory. In merito, l'autore dichiara: "Ogni singolo giorno, il team guarda anche al futuro e alla crescita. Continueremo fino a che ci sarà almeno una persona che apprezza i nostri giochi". L'autore chiude dunque il messaggio invitando i fan di Kirby ad attendere ciò che il futuro porterà per il personaggio.



Recentemente, l'icona videoludica ha debuttato anche su Nintendo Switch, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Kirby Star Allies. Qual è il vostro capitolo preferito della serie videoludica? In che tipo di titolo vorreste vedere Kirby cimentarsi nel prossimo futuro?