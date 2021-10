Half-Life 2 si aggiorna a sorpresa: supporto ultra wide e altre novità

Mentre gli appassionati della saga capolavoro di Valve si chiedono se e quando potranno assistere alla pubblicazione di un sequel di Half-Life: Alyx o del tanto atteso - e ormai famigerato - Half-Life 3, arriva un aggiornamento a sorpresa per Half-Life 2.

Avvistato da Tyler McVicker, volto più che noto alla community di fan di Half-life, l'update è stato reso disponibile in sordina, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte del team di sviluppo. Nonostante ciò, la patch introduce una serie di feature particolarmente interessanti, volte principalmente a rendere il titolo serenamente fruibile anche su configurazioni hardware più recenti.

Tra le novità introdotte, troviamo ad esempio la possibilità di adattare l'UI di Half-Life 2 ai monitor in formato Ultra Wide, oltre all'introduzione del supporto alle API di rendering Vulkan, particolarmente adatte a rendere l'esperienza di gioco fruibile su sistema operativo Linux. L'aggiornamento di Half-Life 2, al momento ancora in Beta, ha inoltre incrementato il limite massimo di FOV a 110.



La sensazione, condivisa anche da Tyler McVicker, è che Valve stia progressivamente aggiornando i propri titoli in vista del debutto della sua nuova console portatile, per assicurarsi dell'effettiva retrocompatibilità dei giochi disponibili su Steam Deck. Un aggiornamento simile, infatti, è stato di recente pubblicato anche per Portal 2.