Half-Life 2 come Alyx: nuova grafica e supporto VR grazie a una Mod

Nel corso dell'autunno 2019, Half-Life 2 ha festeggiato il quindicesimo anniversario. Ora, un giocatore omaggia il titoli con un nuovo progetto videoludico.

In seguito alla pubblicazione dell'apprezzato Half-Life: Alyx, concepito da Valve appositamente per la Realtà Virtuale, i numerosi modder hanno iniziato ad analizzarne ogni più piccolo aspetto. C'è chi però è andato oltre, proponendo un progetto decisamente ambizioso: convertire il secondo capitolo della saga in un'esperienza VR che sfrutti il motore grafico utilizzato per narrare le avventure di Alyx Vance.

È ciò che sta tentando di fare il modder attivo su YouTube come "Vect0R", il quale sta realizzando una mod che consenta ad Half-Life 2 a omologarsi a livello estetico agli standard settati del nuovo Half-Life: Alyx. Il giocatore punta inoltre ad implementarvi un sistema di supporto alla VR. Al lavoro sul progetto da circa una settimana, il content creator ha realizzato un primo video che presenta i risultati preliminari ottenuti: potete dargli uno sguardo direttamente in apertura a questa news.



Ricordiamo che Valve ha realizzato un investimento di rilievo nel settore videogiochi. Basti pensare che la software house ha impiegato il team di sviluppo più grande mai adottato. Un processo produttivo che sembra aver dato esiti assai positivi, come riscontrato dal nostro Giuseppe Arace nella sua recensione di Half-Life Alyx.