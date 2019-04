Half-Life 2 come Titanfall: la nuova mod aggiunge il Wall Running!

Dopo diversi mesi di sviluppo, il modder "Rob" rende finalmente pubblica la sua mod di Half-Life 2 che ne aggiorna le dinamiche di gameplay con l'introduzione di una funzionalità tanto amata dai fan di Titanfall, ossia il Wall Running recentemente intravisto nel trailer d'annuncio di Jedi Fallen Order.

La versione 2.0 della Mobility Mod di Rob stravolge le meccaniche sparatutto e il sistema di movimento di Half-Life 2 permettendo agli utenti di compiere dei brevi scatti sulle pareti e colpire gli avversari di turno mentre ci si sposta velocemente da una parte all'altra della mappa correndo sui muri attraverso l'ormai consolidata formula del Wall Running mutuata dal parkour.

All'interno del pacchetto aggiuntivo amatoriale, scaricabile gratuitamente dalle pagine di ModDB, troviamo anche dei nuovi controlli per gli attacchi corpo a corpo, un'interfaccia grafica rivista e corretta in funzione del wall running, delle animazioni inedite per il proprio alter-ego e, qualora servisse, un comodo tutorial per apprendere le basi del nuovo sistema di movimento e combattimento. Nel video che trovate in cima alla notizia ci viene offerta una veloce dimostrazione delle novità introdotte da questo progetto.

La mod in questione, essendo dedicata esclusivamente alle dinamiche di gameplay, risulta essere perfettamente compatibile con altre mod grafiche come l'ultimo pacchetto di texture in alta definizione realizzato da TheCynicMimic che, servendosi di una IA Neurale, ha saputo migliorare l'aspetto dei personaggi, dei mostri, delle ambientazioni e degli elementi di equipaggiamento del capolavoro sparatutto di Valve.