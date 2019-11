Half Life 2 compie quindici anni: i fan celebrano la ricorrenza sui social, ma non Valve

Nella giornata di oggi, sabato 16 novembre 2019, cade ufficialmente il quindicesimo anniversario dall'uscita di Half Life 2, il capolavoro di Valve che ha ridefinito il genere degli sparatutto in prima persona e scritto una delle pagine più importanti della storia dei videogiochi.

I fan della leggendaria epopea di Gordon Freeman hanno deciso di onorare il loro eroe preferito celebrando sui social la ricorrenza attraverso la pubblicazione di una serie di messaggi, soprattutto su Twitter dove gli hashtag come #HalfLife2 stanno scalando velocemente la classifica dei Trend Topic della piattaforma.

Mentre gli appassionati di Half Life 2 si organizzano per festeggiare la ricorrenza e manifestare tutto il proprio amore per questa storica proprietà intellettuale, i curatori dei canali social di Valve sembrano aver preferito non celebrare questo importante anniversario. Il silenzio assordante dei profili Twitter di Valve, della piattaforma di Steam (HL2 è stato il primo gioco in assoluto a richiedere l'installazione del client di Steam) e del presidente della compagnia, il celebre Gabe Newell, non è passato inosservato e sta generando non pochi malumori tra i cultori della serie, sempre più stanchi di attendere invano l'annuncio di Half-Life 3 nella speranza che la loro saga sparatutto prediletta esca finalmente dal girone dantesco dei vaporware.

In calce alla notizia trovate alcuni dei tweet pubblicati dai fan per ricordare il quindicesimo anniversario dall'uscita di Half Life 2, sperando magari di poterla aggiornare quanto prima con i messaggi degli autori di Valve.