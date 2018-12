Half-Life 2: disponibile dopo 9 anni la mod che migliora grafica e gameplay

Il team di HL2MMod capitanato dal programmatore amatoriale conosciuto come Gunship_Mark_II ha pubblicato una nuova mod per Half-Life 2: Episode Two che promette di ammodernare il comparto grafico e le dinamiche di gameplay del capolavoro di Valve.

Half-Life 2: MMod mira infatti a potenziare ed espandere l'esperienza di gioco del titolo con un gunplay più profondo, un sistema completamente inedito per la gestione dell'inventario, dei nemici dall'intelligenza artificiale più raffinata, una pletora di nuove animazioni e una grafica al passo coi tempi.

Lo sviluppo della mod ha richiesto ben nove anni e già questo rende l'idea dell'ambizione nutrita da Gunship_Mark_II e dalla passione che lo ha spinto a tenere vivo questo progetto per così tanto tempo nella vana speranza dell'annuncio, da parte di Valve, del terzo, attesissimo capitolo della serie sparatutto di Half-Life.

Il trailer di presentazione confezionato dal collettivo di HL2MMod testimonia la bontà di questa mod che, per la mole di migliorie e di aggiunte apportate al kolossal sparatutto del 2004, può essere tranquillamente considerata una total conversion.

La versione finale di Half-Life 2: MMod può essere scaricata gratuitamente dalle pagine del famoso portale ModDB, a patto ovviamente di possedere il videogioco originario che, come è logico che sia, rientra nell'offerta dei Saldi Invernali di Steam ed è acquistabile su PC a 1,31 € usufruendo, da qui al prossimo 3 gennaio, di uno sconto dell'80% sul prezzo di listino abituale.