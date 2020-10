Half Life 2 diventa G String: tra Blade Runner e Cyberpunk 2077 nell'ambiziosa Mod

In seguito a un periodo di lavorazione durato tra i dieci e i dodici anni, G String, progetto sviluppato per lo più da un singolo autore, prende vita e approda su Steam.

Un'ambiziosa opera di trasformazione di Half-Life 2 propone al pubblico una completa reinterpretazione dell'iconica produzione videoludica. A sostituire Gordon Freeman come alter ego del videogiocatore, troviamo Myo Hyori, giovane ragazza coreana. Equipaggiata di una versatile e potente bio-armatura, la protagonista deve fronteggiare una ricca sequenza di minacce e pericoli, in un FPS che promette un approfondito world building e una corposa campagna single player.

L'avventura di G String è ambientata in un remoto futuro, in cui la sopravvivenza della Terra è ormai compromessa dagli effetti del cambiamento climatico. In seguito alla drammatica trasformazione dell'habitat terrestre, la società umana è guidata dall'Unione Nord Americana, mentre le disuguaglianze sono più che mai diffuse. Mentre i privilegiati vivono nelle Colonie, i meno abbienti sono vittime di un regime oppressivo.



Con un setting cyberpunk che richiama alla mente Cyberpunk 2077 e, ancor di più, le atmosfere di Blade Runner, il gioco è ora disponibile su Steam. In apertura, trovate l'ultimo gameplay trailer di G-String e il suo teaser trailer, pubblicati rispettivamente a luglio di quest'anno e nel dicembre 2019.