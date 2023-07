Half-Life 2 Lego: in video la mod che trasforma il gioco Valve

A distanza di anni, Half-Life 2 continua a ricevere le attenzioni dei modder, i quali proprio qualche giorno fa hanno pubblicato una total conversion mod dedicata ai Lego.

Lego Half-Life 2, questo è il nome della mod, non si limita a sostituire qualche modello con la controparte in mattoncini, ma apporta anche modifiche a livello di gameplay. Installando la mod, infatti, il gioco passa alla telecamera in terza persona ed il sistema di controllo ricorda quello dei classici giochi Lego ad opera di Traveller's Tales.

Sebbene il contenuto in questione abbia ottenuto un successo notevole tra i giocatori, che sono immediatamente corsi a scaricare la mod tramite la sezione Workshop di Steam, dobbiamo però segnalare che non è più possibile procedere al download gratis di Lego Half-Life 2. Come segnalato dagli stessi autori della total conversion, l'azienda svedese ne ha ordinato la rimozione e non sappiamo se prima o poi sarà nuovamente possibile mettere le mani su questa mod.

Prima di lasciarvi ad un trailer che permette di farsi subito un'idea concreta di come cambia il capolavoro Valve in seguito all'installazione della mod, vi ricordiamo che su Steam sono stati scovati alcuni misteriosi riferimenti ad una Half-Life 2 Remastered Collection.