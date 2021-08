Half-Life 2: nuovo record di utenti connessi su Steam grazie alla community

Sono trascorsi ormai quasi 17 anni da quel lontano 16 Novembre 2004, giorno nel quale il mondo dei videogiochi si è arricchito grazie al debutto di Half-Life 2, uno dei prodotti più amati di sempre. Ed è proprio per l'amore verso il gioco che la community ha organizzato un evento molto particolare.

La community si è infatti accordata nel corso degli ultimi giorni per fare in modo che il titolo Valve stabilisse un nuovo record su Steam. L'evento, il cui nome era "Breaking the Bar", consisteva nell'avviare tutti insieme Half-Life 2 ad un orario prestabilito (ovvero le ore 17:00 italiane di ieri, sabato 14 agosto 2021) e fare in modo che quanti più giocatori possibili facessero lo stesso grazie all'aiuto di alcuni streamer su Twitch. Una simile organizzazione ha avuto il successo sperato e, a così tanto tempo dall'uscita, Half-Life 2 ha raggiunto un nuovo picco massimo di giocatori contemporaneamente connessi ai server del titolo. Al momento il database di Steam conferma infatti che il record assoluto di utenti connessi è stato raggiunto proprio ieri alle 17:30 grazie ai ben 16.101 giocatori che hanno deciso di avviare il titolo Valve e prendere così parte all'evento.

In attesa di scoprire se il team di sviluppo invierà qualche tipo di messaggio per ringraziare i fan, vi ricordiamo che Half-Life 2 Remastered Collection è stato di recente avvistato su Steam.