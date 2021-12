Half-Life 2: il remake fanmade in Unreal Engine 5 si mostra in video

Due artisti/sviluppatori stanno pian piano dando vita ad un rifacimento di Half-Life 2, e per farlo si stanno avvalendo del performante Unreal Engine 5. Il motore grafico di Epic Games ha già dato dimostrazione di possedere un potenziale notevole, come ampiamente dimostrato dalla demo di Matrix Awakens su PS5 e Xbox Series X|S.

Project Freeman è il nome del remake a cui stanno lavorando i due sviluppatori, ed è già possibile dare uno sguardo ai primi risultati ottenuti tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Da quello che possiamo vedere, il team ha ricreato alcune mappe di City17, anche se non è da escludere che abbiano esportato le mappe da Half-Life Alyx, poi importate in Unreal Engine 5. Gli ambienti sono inoltre popolati da alcuni NPC e dai Combine di Half-Life 2.



Gli autori di Project Freeman stanno lavorando in maniera completamente autonoma, ma per poter andare avanti nel loro progetto chiedono il supporto dei giocatori tramite una raccolta fondi aperta su Patreon. L'intenzione finale è quella di riuscire a pubblicare il prodotto completo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma al momento è difficile dire quante probabilità ci siano che il remake possa effettivamente vedere la luce come un gioco fatto e finito.

Nel frattempo, un gruppo di modder sta lavorando ad Half-Life 2 Remastered Collection, progetto che mira ad ammodernare il comparto tecnico del gioco e che ha ricevuto l'approvazione di Valve.