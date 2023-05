Half-Life 2 Remastered Collection in arrivo su Steam: indizi dallo store Valve

A distanza di quasi due anni dall'ultimo avvistamento su Steam di Half-Life 2 Remastered Collection, la rumoreggiata riedizione attualizzata del capolavoro sparatutto rifà capolino tra le pieghe del database del negozio digitale di Valve. L'odissea sci-fi di Gordon Freeman sta tornando su PC?

A rendere noti questi 'movimenti sospetti' è, come sempre, il portale di SteamDB che tiene traccia di tutti gli aggiornamenti che interessano l'enorme database dello store Valve. Nei giorni scorsi, l'app di Half-Life 2 Remastered Collection ha ricevuto diversi update 'non pubblici': cosa bolle in pentola?

Le attività in questione suggeriscono la partenza di una fase di test a porte chiuse che potrebbe precederne, appunto, il lancio ufficiale su Steam. Nel momento in cui scriviamo, le modifiche 'silenziose' segnalate all'app di Half-Life 2 Remastered Collection risultano essere ancora presenti su SteamDB, con tanto di informazioni sui file interessati dall'update.

In attesa di un chiarimento, vi invitiamo a esplorare nuovamente la dimensione sci-fi del capolavoro sparatutto di Valve dando un'occhiata a questo video in cui Half-Life 2 sembra un altro gioco con RTX Remix: il programmatore indipendente Igor Zdrowowicz sta sfruttando gli strumenti di sviluppo integrati nel nuovo software di NVIDIA per rimasterizzare Half Life 2 implementando tutta una serie di migliorie, ottimizzazioni e modifiche grafiche.