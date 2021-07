Half-Life 2 Remastered Collection avvistato su Steam? Esplode il rumor

Nonostante un vero e proprio terzo capitolo non sia mai stato realizzato, Half-Life ha ancora oggi innumerevoli estimatori che hanno reso la serie Valve un fenomeno di culto forte ancora oggi, spinto nel 2020 anche dall'uscita di Half-Life: Alyx, spin-off per sistemi VR e primo esponente del brand dopo oltre un decennio di assenza.

Qualcosa sembra ora muoversi per il ritorno sotto nuova veste dell'amatissimo secondo capitolo della serie. Stando a quanto emerso dal database di Steam e come riportato sul forum di Reddit, sembra che una misteriosa Half-Life 2 Remastered Collection sia prossima al suo arrivo sulla piattaforma digitale. A lavorare al progetto, con il benestare di Valve, sarebbe lo stesso team amatoriale che ha dato vita ad Half-Life 2 Update nel 2015, un aggiornamento che portò diverse migliorie in termini di illuminazione risolvendo nel frattempo diversi bug che affliggevano la versione originale. Il fatto che si tratti di una Collection lascia intendere che, oltre al gioco, base, verranno rimasterizzati anche Episode One ed Episode Two per offrire così l'esperienza completa relativa al secondo titolo della serie.

Facendo datamining sul database di Steam, un utente sarebbe inoltre risalito a una miniatura del logo ufficiale della Collection, che dovrebbe arrivare in un periodo non meglio specificato. Ovviamente le informazioni emerse sono rumors vanno prese con le pinze fino a comunicazioni ufficiali su Steam o da parte di Valve, ma non è da escludere che possano arrivare informazioni a breve. In attesa di conferme o smentita potete nel frattempo rileggere la nostra recensione di Half-Life Alyx. Nel frattempo Steam Deck cambia ancora la data di disponibilità, con Valve che tiene un atteggiamento vago sulla questione.