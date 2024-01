Half-Life 2 sembra un altro gioco con il Path Tracing RTX: guarda il video del CES 2024

A pochi mesi di distanza dall'annuncio ufficiale di Half-Life 2 RTX, NVIDIA ha colto l'occasione offertagli dal CES 2024 per mostrare un nuovo filmato in-engine di questo atteso progetto sviluppato con gli strumenti creativi di RTX Remix.

Al timone di questo progetto troviamo gli studi Orbifold, una software house fondata da un affiatato gruppo di modder di Half-Life 2. Sfruttando il software integrato in RTX Remix, il team Orbifold promette di attualizzare il comparto grafico del capolavoro di Valve attingendo alla potenza computazionale delle GPU NVIDIA di ultima generazione.

Il piatto forte del lavoro svolto dagli autori di Half-Life 2 RTX è rappresentato dalla completa riformulazione del sistema di illuminazione in Path Tracing, la tecnologia che tante gioie ha regalato ai fruitori di Portal RTX e agli esploratori della gigalopoli futuristica di Cyberpunk 2077 in modalità RT Overdrive.

Nel bagaglio tecnologico di Half-Life 2 RTX ci sarà spazio anche per il DLSS 3 e il Frame Generation, come pure per RTX IO e i tanti interventi compiuti da Orbifold per aumentare sensibilmente la definizione delle texture di superfici, nemici e ambientazioni. I lavori su Half-Life 2 RTX, ad ogni modo, non sono ancora conclusi: in attesa di un chiarimento sulle tempistiche di lancio di questo update gratuito per chi possiede già una copia di Half-Life 2, vi consigliamo di restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sul Path Tracing e le tecnologie di Portal RTX.