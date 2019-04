Half Life 3: l'avventura fan made Boreal Alyph in 13 minuti di gameplay

Stanchi di attendere Half Life 3 e di assistere a diatribe come quella che ha interessato di recente Randy Pitchford e Gabe Newell? I ragazzi di Keep Away from Fire provano a spegnere il sacro fuoco dell'hype con una pioggia salutare di scene di gioco di Boreal Alyph, un progetto fan made legato ad Half Life 3.

Accompagnato da una nutrita selezione di bozzetti preparatori, il filmato che campeggia a inizio articolo disegna il quadro ludico di un esperimento basato sul racconto "Epistle 3" scritto dall'ex Valve Marc Laidlaw per gettare le basi narrative di Half Life 3 costruendo un ponte tra quest'ultimo e il mai pubblicato Half Life 2 Episode 3.

La missione che si sono dati i ragazzi del collettivo di Keep Away from Fire è piuttosto semplice e al tempo stesso tremendamente complicata: il loro obiettivo è infatti quello di "catturare la visione e lo spirito perduto di Valve" dando una degna conclusione alla serie di Half-Life con un progetto che sia divertente da giocare e soddisfacente da affrontare da parte degli appassionati.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se l'esperienza di gameplay promessaci dagli autori di Boreal Alyph andrà a ricalcare le formule di Half-Life 2 con un sistema di combattimento e degli enigmi ambientali fortemente ancorati al motore grafico e alla fisica.

Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate anche un video di gioco dedicato ad Half Life 2: MMod, una mod del secondo capitolo del kolossal di Valve che ne ammoderna il gunplay, la grafica e il sistema di gestione dell'inventario.