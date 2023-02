Half Life 3 fu cancellato nel 2015 a causa di divergenze creative in Valve

Come testimoniato dai numerosi concept di Half-Life 3 diffusi in rete l'anno scorso, sembra che Valve fosse effettivamente al lavoro su un nuovo capitolo del franchise dedicato a Gordon Freeman, fino a pochi anni fa. La conferma arriva da Tyler McVicker, famoso insider da sempre molto informato sulle ultime novità dello studio.

McVicker, che ha dedicato al gioco un corposo video YouTube di quasi sette minuti, ha rivelato che lo sviluppo di Half-Life 3 si è protratto almeno fino al 2015, prima di essere accantonato in favore di Alyx, titolo pensato in esclusiva per la realtà virtuale. A quanto pare, infatti, Valve preferiva di gran lunga Alyx agli sparatutto tradizionali, fattore che ha portato a non poche divergenze creative con gli sviluppatori di Half-Life 3, fino all'abbandono definitivo del progetto.

Half-Life 3, rivela McVicker, avrebbe avuto luogo vent'anni dopo gli eventi dei primi due capitoli e sarebbe stato ambientato ad Aperture Science, centro di ricerca della serie Portal, per quello che sembrava già da subito un interessante crossover. Il gioco ci avrebbe mostrato un Gordon Freeman estremamente provato dopo la scomparsa dei suoi compagni, ma pronto a rimettersi in gioco grazie anche al suo nuovo braccio prostetico.

Gli eventi della trama avrebbero portato Freeman a scontrarsi con i soldati Combine, fazione che nel frattempo era riuscita a mettere sotto scacco alcune delle metropoli circostanti e a trasformarle in dei veri e propri centri di prigionia destinati alla ricerca e alla sperimentazione sugli esseri umani.

Half-Life 3, ha continuato il noto leaker, avrebbe avuto le caratteristiche di un titolo marcatamente stealth ma innovativo, in quanto apparentemente capace di proporre al giocatore delle quest generate proceduralmente.

Nonostante il progetto sia stato abbandonato da tempo, lo studio di Gabe Newell crede ancora tantissimo nel franchise, come confermato dal product designer Greg Coomer, secondo cui Valve non intende assolutamente abbandonare Half-Life in futuro.