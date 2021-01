Half-Life 3, la community continua a sperare: supporto al Ray Tracing per l'engine?

I fan di casa Valve avevano ormai perso definitivamente le speranze, ma l'improvviso arrivo sul mercato videoludico dell'apprezzato Half-Life: Alyx ha rilanciato l'ottimismo in merito al futuro della saga.

Gli stessi sviluppatori della software house hanno espresso il proprio desiderio di lavorare ad un capitolo principale di Half-Life. Al momento, tuttavia, nonostante l'eccellente accoglienza che ha accompagnato l'episodio in VR, da Valve non sono giunti aggiornamenti legati a un eventuale Half-Life 3. Il titolo continua tuttavia ad occupare un posto speciale nei sogni dei videogiocatori, che si augurano di poter, prima o poi, vederlo in azione. In attesa di dichiarazioni, la community non cessa ad ogni modo di elaborare ipotesi e supposizioni, che hanno trovato nuova linfa vitale in seguito ad un recente avvistamento.



Un nuovo update di Artifact analizzato dai dataminer sembra infatti suggerire un'imminente introduzione del supporto a RTX e Ray Tracing da parte del motore di gioco della produzione Valve. Il Source Engine 2 rappresenta il medesimo engine sfruttato da titoli quali DOTA 2, DOTA Underlords e, sopratutto, lo stesso Half-Life: Alyx. Che il team si stia preparando ad arricchire le possibilità offerte del Source Engine 2 in vista di una produzione next-gen? Al momento, purtroppo, non è possibile fare altro che ipotesi!