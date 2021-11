Half-Life 3 è davvero in sviluppo? Sì, ma solo come 'prototipo' secondo un insider

Nel suo ultimo podcast tenuto su YouTube, il noto insider Tyler McVicker ha condiviso delle interessanti anticipazioni su Half-Life 3: a detta della celebre "gola profonda" di Valve, la software house statunitense starebbe ancora sviluppando il nuovo capitolo del kolossal sci-fi, ma solo come prototipo.

Approfittando dell'occasione offertagli dal podcast, l'insider ha così messo in guardia gli appassionati di Half-Life spiegando, con un messaggio allegato al suo ultimo video, che "nel momento di questa registrazione c'è un gruppo molto piccolo di sviluppatori che sta lavorando su Half-Life 3".

Sempre a detta di McVicker, le ridotte dimensioni del team allestito da Valve rientrano nelle routine di sviluppo adottate dalla stessa azienda americana per garantire la massima libertà creativa ai propri talenti, specie nella delicata fase di realizzazione dei concept: l'Half-Life a cui si riferisce l'insider, perciò, sarebbe "solo" un prototipo studiato per sondare le possibili innovazioni ludiche, tecniche e narrative su cui gettare le basi per lo sviluppo futuro di un eventuale titolo tripla A.

A tal proposito, McVicker evidenzia come la strategia attuata da Valve non preveda degli "sbocchi economici" per il concept affidato a questo piccolo team interno alla compagnia, di conseguenza non sembra esserci all'orizzonte alcun annuncio ufficiale riguardante Half-Life 3. Staremo a vedere.

Intanto, in rete continua il dibattito della community sulle ultime parole pronunciate dall'organizzatore dei Game Awards, Geoff Keighley, sul sogno delle World Premiere di BioShock 4, Crash 5 e Valve.