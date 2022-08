Half-Life 3: emergono artwork, bozzetti e concept del misterioso gioco Valve

Tyler McVicker ha pubblicato sul suo canale YouTube un nuovo video per parlare degli artwork di Half-Life 3 che lui stesso ha acquistato da un collezionista di materiale targato Valve. Materiale molto, molto interessante.

Il collezionista in questione aveva molti contatti all'interno di Valve Software e per questo spesso è entrato in possesso di pezzi assolutamente pregiati, come una collezione di bozzetti, artwork e concept art legati alla saga di Half-Life. McVicker chiarisce come molte di queste immagini siano effettivamente legate ad Half-Life 3 ma ci sono anche concept di Half-Life 2 Episodio 3 e ai primi prototipi di Half-Life Alyx.

Come detto si tratta di immagini interessanti ma difficili da contestualizzare, oltretutto si tratta di artwork legati ad uno dei più grandi misteri della storia dei videogiochi. Di Half-Life 3 si parla da oltre 15 anni ma di fatto Valve non ha ancora confermato l'esistenza del gioco, mentre Half-Life 2 Episodio Tre sembra sia stato definitivamente cancellato.

Eppure c'è chi scommette che Half-Life 3 è davvero in sviluppo anche se ad oggi il gioco esisterebbe solamente come prototipo e non ci sarebbe ancora una versione completa e giocabile. Chissà se in futuro Valve lancerà davvero Half-Life 3 o se la compagnia si concentrerà magari sul possibile sequel di Half-Life Alyx.