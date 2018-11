Half-Life 3: Valve mantiene il silenzio anche in occasione del ventennale della serie

In data 19 Novembre 2018, la serie videoludica Half-Life, esordita nello stesso giorno di un ormai lontano 1998, ha festeggiato il proprio primo ventennale.

A ricordare questa importante ricorrenza è l'intera Community videoludica, che ancora spera di poter vedere un giorno pubblicato il terzo capitolo della saga, l'ormai leggendario Half-Life 3. Anche la critica ha celebrato questo importante anniversario, a cui anche il prestigioso quotidiano francese Le Monde ha dedicato un articolo. Al suo interno, l'autore, Corentin Lamy, ha sottolineato come il primo Half-Life, ancora oggi, sia di estrema rilevanza: "Se due decenni più tardi, le prime avventure di Gordon Freeman non sono (quasi) invecchiate, è perchè il gioco ha moltiplicato le intuizioni geniali a cui ancora si ispirano la maggior parte dei giochi d'azione moderni".



Il ventesimo compleanno di questa Saga, che ha segnato il successo di una Valve che nel 1998 era ancora decisamente poco conosciuta, sarebbe stata una bellissima occasione in cui rompere il silenzio stampa che circonda da tempo il suo terzo capitolo. Purtroppo, per chi ancora sogna di poter un giorno giocare ad Half-Life 3, ad oggi restano solo tante speranze e numerosi rumor, l'ultimo dei quali vorrebbe addirittura un futuro per la serie in realtà virtuale. E voi cosa ne pensate, guardate al futuro della Saga con speranza ed ottimismo o vi siete ormai convinti che Half-Life ed Half-Life 2 non vedranno mai un seguito?