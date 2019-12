Half-Life Alyx: dopo 12 anni, G-Man parla di nuovo per lanciare un messaggio ai fan

Dalle pagine del suo profilo Twitter, il doppiatore Mike Shapiro sorprende tutti gli appassionati di Half Life con un messaggio in cui lo ascoltiamo reinterpretare G-Man a dodici anni di distanza dalla sua ultima apparizione ingame, avvenuta nell'ottobre del 2007 con HL2 Episode 2.

Il messaggio di Shapiro assume la forma di un breve video che riprende l'ormai consueto schema comunicativo di G-Man per offrirci quella che, presumibilmente, potrebbe essere un'anticipazione sugli eventi che andranno dipanandosi nella trama di Half-Life Alyx.

Nei panni del personaggio più sfuggente ed enigmatico di HL, il doppiatore dichiara che "dovrebbero essere dimenticati i vecchi conoscenti (o 'le vecchie conoscenze', ndr), dopo così tanto... tempo. Alcune cose possono rivelarsi davvero difficili da ricordare. Ci vediamo il nuovo anno. E voi, vi state preparando per le... conseguenze, eh?".

Nel momento in cui scriviamo, quello di Mike Shapiro è l'unico messaggio condiviso sui social da Valve e dai singoli attori e sviluppatori che stanno partecipando al progetto di Half-Life Alyx, di conseguenza non possiamo essere certi del fatto che queste frasi vadano davvero considerate delle anticipazioni sulla storia del prossimo titolo della serie o se, al contrario, siano "soltanto" un augurio rivolto ai fan per festeggiare il nuovo anno e l'attesissimo ritorno di questa storica proprietà intellettuale.

In attesa di ricevere un chiarimento da parte di Valve, vi ricordiamo che HL Alyx sarà disponibile su PC a marzo solo ed esclusivamente per i possessori di un visore per la realtà virtuale: a tal proposito, vi invitiamo ad approfondire l'argomento con la nostra anteprima di Half-Life Alyx.