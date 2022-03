Half Life Alyx 2, CSGO2 e Citadel avvistati: i dataminer puntano su Valve

Mentre prende il largo il secondo lotto di spedizioni di Steam Deck, i dataminer hanno già preso di mira Aperture Desk Job, un gioco gratuito creato da Valve per celebrare il debutto del nuovo hardware.

Ambientato nell'universo di Portal, il titolo sembra celare in sé una moltitudine di riferimenti a videogame ancora non annunciati. Stando a quanto riferito dagli indagatori di codici, i sospettati sarebbero in particolare tre produzioni:

Half-Life: Alyx 2 : per l'opera VR di Valve non c'è bisogno di presentazioni. Secondo i dataminer, alcuni indizi confermerebbero l'avvio di lavori su di un sequel;

: per l'opera VR di Valve non c'è bisogno di presentazioni. Secondo i dataminer, alcuni indizi confermerebbero l'avvio di lavori su di un sequel; Citadel : i primi rumor relativi a Citadel risalgono allo scorso autunno. Diffusi dal noto insider Tyler McVicker, questi ultimi identificano il titolo come un FPS/RTS dalla forte componente cooperativa. Per quanto le indiscrezioni siano proliferate nel frattempo, da Valve non è mai giunto alcun annuncio ufficiale;

: i primi rumor relativi a Citadel risalgono allo scorso autunno. Diffusi dal noto insider Tyler McVicker, questi ultimi identificano il titolo come un FPS/RTS dalla forte componente cooperativa. Per quanto le indiscrezioni siano proliferate nel frattempo, da Valve non è mai giunto alcun annuncio ufficiale; CS:GO 2: una nuova iterazione del celebre shooter Counter-Strike: Global Offensive sarebbe in lavorazione, con l'ultima versione dell'engine Source destinata a darle forma;

Al momento, lo ricordiamo, nessuno dei progetti qui citati è stato annunciato ufficialmente da parte di. Nonostante le informazioni tratte dai dataminer risultino sempre uno spunto interessante, ribadiamo dunque che non costituiscono una conferma effettiva dell'esistenza dei titoli avvistati dagli appassionati.