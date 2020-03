Half-Life Alyx e accessibilità: il gioco VR potrà essere giocato anche con una sola mano

Il mese di marzo è pronto ad accogliere il ritorno della leggendaria saga di Half-Life, destinata questa volta a portare tutto il suo vasto ed intrigante immaginario direttamente nell'universo della Realtà Virtuale.

Come illustrato dai recenti video gameplay di Half-Life: Alyx, all'interno del mondo di gioco, l'utente avrà la possibilità di interagire in maniera significativa con gli oggetti che vanno a comporre le ambientazioni del titolo Valve. Nonostante ciò, il team di sviluppo è riuscito ad implementare un'opzione per consentire a chi vorrà, per necessità o desiderio, portare a termine la nuova avventura utilizzando una sola mano.

La feature potrà essere attivata semplicemente selezionando l'apposita dicitura nel menu delle opzioni di gioco. La sua introduzione è stata voluta da Valve, che l'ha identificata come una possibile soluzione per andare incontro ad esigenze di accessibilità, in grado di consentire al pubblico più ampio possibile di testare Half-Life: Alyx. Il team di sviluppo era inizialmente incerto sulla possibilità di ultimare i lavori sul sistema di comandi alternativo entro la data di lancio, ma Valve ha confermato che l'opzione potrà essere sfruttata sin dal Day One.



Ricordiamo che il titolo approderà sul mercato il prossimo 23 marzo: nell'attesa, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Half-Life: Alyx, a cura del nostro Giuseppe Arace.