Half-Life Alyx dice addio alla VR: la mod gratuita si aggiorna con tante novità

Gli autori della popolare mod di Half-Life senza VR si riaffiacciano sui social per informarci di aver lanciato un update (anch'esso rigorosamente gratuito) che apporta tante migliorie, ottimizzazioni e aggiunte allo sparatutto di Valve pensato in origine per essere fruito solo ed esclusivamente in Realtà Virtuale.

Il team di programmatori e sviluppatori indipendenti che sta dando forma a questa popolare mod spiega infatti di aver reso ancora più profonda e immersiva l'esperienza di gioco di Half-Life Alyx implementando decine di nuove animazioni per le attività che, inizialmente, prevedevano l'utilizzo di controller e visori VR con sensori di movimento e altre funzionalità specifiche della Realtà Virtuale.

Una volta installata, la patch aggiunge delle animazioni contestuali per azioni come la mira, la ricarica o l'utilizzo della fondina per riporre armi e granate, il tutto grazie ad appositi 'rig digitali' che sostituiscono le animazioni VR delle braccia e delle mani di Alyx.

I lavori sull'espansione fan made che consente di giocare Half-Life Alyx senza l'ausilio di hardware VR, ad ogni modo, non sono ancora finiti e proseguiranno nei prossimi mesi: gli sviluppatori della mod promettono di integrare nuove funzionalità e controlli speciali che possano 'emulare' gli elementi di gameplay che hanno fatto del titolo Valve l'alfiere delle esperienze interattive da fruire in Realtà Virtuale.