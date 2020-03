Half-Life Alyx, il primo aggiornamento corregge alcuni bug

Half-Life Alyx è finalmente disponibile e insieme al nuovo gioco Valve arriva anche un piccolo aggiornamento che porta il client alla versione 1.1, risolvendo vari bug e problemi tecnici minori.

La patch 1.1 (ora disponibile per il download) migliora le opzioni di movimento, aggiunge il supporto per la possibilità di disattivare l'opzione per girare usando il controller, migliora la risoluzione di alcuni elementi grafici e il riconoscimento automatico delle impostazioni grafiche, oltre a risolvere problemi del comparto sonoro e un glitch grafico del menu, infine sono stati corretti bug che potevano causare crash imprevisti. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Half-Life Alyx, il gioco è stato accolto come uno dei migliori titoli VR di tutti i tempi (e non solo), il ritorno col botto di una serie assente dal lontano 2007, anno di uscita di Half-Life 2 Episodio 2 su PC.

Lo sapevate? Alcuni modder stanno creando file per giocare ad Half-Life Alyx senza VR tuttavia Valve ha sconsigliato questa procedura in quanto il motore è stato creato appositamente per supportare la Realtà Virtuale e non è progettato per un'esperienza senza visore. Inoltre vi segnaliamo che recentemente è stato scoperto anche un easter egg di Death Stranding in Half-Life Alyx.