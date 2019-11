Half-Life Alyx sarà annunciato ai Game Awards di dicembre?

Secondo un rumor, Half-Life Alyx è un nuovo episodio della serie Valve che verrà annunciato durante i The Game Awards di dicembre. Geoff Keighley si è sbottonato in una recente intervista di prossima pubblicazione, nella quale conferma l'esistenza di questo progetto.

Nell'intervista in questione (come detto, non ancora pubblicata ufficialmente), l'ideatore e conduttore dei The Game Awards conferma l'esistenza di Half-Life Alyx, in arrivo a marzo 2020 su Steam. Si tratterebbe di un gioco VR con supporto per HTC Vive, il giornalista è consapevole del fatto che "molti resteranno delusi", tuttavia uno dei designer del gioco afferma che "si tratta di un esperimento VR da parte di Valve e siamo sicuri che sarà interessante."

Lo sviluppo sembra avviarsi verso la fase conclusiva con l'annuncio previsto come detto per i The Game Awards 2019 e il lancio fissato a marzo 2020 su PC via Steam. Insomma, Half-Life Alyx non è il tanto atteso Half-Life 3 (lo vedremo mai?) ma certamente si tratta di una bella notizia per i fan della serie, che vedranno così rinascere il brand dopo molti anni di assenza dagli schermi.