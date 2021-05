Half-Life Alyx, arriva il film animato: la creazione di un fan per i giocatori senza VR

Nonostante procedano i lavori per una Mod per giocare Half-Life: Alyx senza VR, è innegabile che il titolo sviluppato da Valve sia stato pensato e creato proprio per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla tecnologia della Realtà Virtuale.

Al contempo, è altrettanto palese come per ora siano ancora moltissimi i giocatori privi dell'attrezzatura hardware necessaria per poter vivere l'epopea di Half-Life: Alyx in prima persona. Per cercare di andare incontro al desiderio del grande pubblico di scoprire ogni retroscena narrativo legato ad Alyx Vance e all'ultimo titolo della leggendaria saga, un appassionato si sta cimentando in un progetto decisamente interessante.

Presentato con il trailer - rigorosamente work in progress - che potete visionare direttamente in calce a questa news, l'utente attivo su YouTube come "Half Peeps" ha annunciato l'intenzione di dar vita ad un film animato dedicato ad Half-Life: Alyx. La pellicola fan-made dovrebbe prendere vita tramite utilizzo del Source Engine, per un risultato finale capace sicuramente di stuzzicare la curiosità degli appassionati. Intitolato semplicemente "Half-Life: Alyx Animated", il progetto diverrà disponibile nel corso del luglio di quest'anno.



Nel frattempo, non mancano all'orizzonte i rumor sul proseguimento della serie di Half-Life, che spaziano tra un sequel di Half-Life: Alyx, un progetto multiplayer e - ovviamente- il sempre atteissimo Half-Life 3.