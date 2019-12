Half-Life Alyx arriverà su PlayStation VR? La risposta di Valve

Dopo una lunga assenza dell'IP dalle scene videoludiche, i vertici di Valve hanno sorpreso il pubblico con l'annuncio di un nuovo capitolo di Half-Life, pensato appositamente per la realtà virtuale.

Con il titolo di Half-Life: Alyx, la produzione si prepara a debuttare sul mercato videoludico in occasione della primavera del prossimo anno: la finestra di uscita indicata dal team di sviluppo corrisponde infatti al marzo 2020. Le piattaforme hardaware supportate dal gioco includono Valve Index, HTC Vive, OCulus Rift e Windows Mixed Reality. Ad ora, PlayStation VR non è dunque incluso nella lista: esiste la possibilità che Valve prenda in considerazione anche il visore Sony?

La redazione di PushSquare ha avuto modo di porre proprio questa domanda al team di sviluppo, ottenendo in risposta una dichiarazione da parte del designer Greg Coomer. "Crediamo che la piattaforma VR di Sony abbia rappresentato un enorme successo per il medium e immaginiamo che molti utenti Sony amerebbero provare questo nuovo capitolo di Half-Life". A questa premessa, segue la conferma che una versione PlayStation VR di Half-Life: Alyx non è attualmente in sviluppo. In conclusione, tuttavia, Coomer ha specificato che da parte di Valve "non è stato escluso nulla".



Per i giocatori che attendono maggiori informazioni sul gioco, ricordiamo che Half-Life: Alyx sarà ai The Game Awards 2019.