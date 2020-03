Half-Life Alyx in arrivo: Valve festeggia con un artwork e offre dettagli sul pre-load

Annunciato sul finire dello scorso anno, dopo soli pochi mesi dal reveal ufficiale da parte di Valve, Half-Life: Alyx è ormai quasi prossimo alla pubblicazione.

Il nuovo capitolo dell'iconica saga sci-fi è infatti pronto a teletrasportare i videogiocatori all'interno di un universo creato e plasmato per offrire una nuova esperienza interamente in Realtà Virtuale. Per consentire ai giocatori di immergersi il prima possibile all'interno di Half-Life: Alyx, Valve ha deciso di rendere disponibile un'opzione di pre-load del gioco. Quest'ultima sarà attivata nel corso della giornata di venerdì 20 marzo, dunque con circa tre giorni di anticipo rispetto dalla data di uscita. In questo modo, gli utenti PC dovrebbero avere modo di procedere al download del gioco in tutta calma.



Per festeggiare l'arrivo di Half-Life: Alyx il prossimo lunedì 23 marzo, il team di sviluppo ha inoltre voluto pubblicare un nuovo artwork che immortala la protagonista dell'avventura. Resa disponibile tramite i canali social di Valve, potete visionare l'immagine direttamente in calce a questa news. Siete ansiosi di scoprire cos'ha in serbo il titolo?



Per un primo assaggio delle caratteristiche di gameplay, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima di Half-Life: Alyx, a cura del nostro Giuseppe Arace. Se invece desiderate proceder a un ripasso delle vicende narrate nei capitoli predenti della saga, Giuseppe Carrabba vi accontenta con il suo speciale sulla storia di Half-Life.