Half-Life Alyx fa aumentare le vendite dei visori VR ad aprile

Secondo alcune statistiche apparse su Steam, Half-Life Alyx avrebbe aiutato la diffusione dei visori VR su PC, in particolar modo ad aprile 2020 sono stati attivati 950.000 visori in più rispetto a marzo.

Ad oggi sarebbero 2.7 milioni i giocatori su Steam in possesso di un dispositivo VR, ovvero l'1.9% degli utenti totali della piattaforma. Questi dati non sono stati confermati dai diretti interessati ma appare chiaro come siano strettamente legati ad Half-Life Alyx, gioco uscito a fine marzo in esclusiva VR, il titolo Valve sembra quindi essere riuscito nel suo intento, ovvero quello di allargare il pubblico dei dispositivi in Realtà Virtuale.

Non sappiamo se il trend continuerà, certo è che l'uscita di un prodotto molto atteso è riuscita a convincere i consumatori a investire denaro su un hardware non certo economico, indice di come produzioni VR di un certo livello siano in grado di incentivare una parte di pubblico a investimenti anche importanti pur di poter giocare con il loro gioco preferito.

Nonostante il successo di Alyx, alcune testare come Forbes continuano a dirsi scettiche sul futuro della VR, tecnologia ancora oggi poco accessibile alla massa e per questo relegata ad un ruolo di secondo piano nel mondo dei videogiochi. Siete d'accordo con queste parole?