Half-Life Alyx avrà una quantità di contenuti paragonabile a quella di Half-Life 2

Nel corso di una recente sessione di AMA (ask me anything) su Reddit, gli sviluppatori di Half-Life: Alyx si sono sbottonati su alcuni aspetti dello sparatutto in realtà virtuale come longevità e quantità di contenuti.

Durante l'evento che si è tenuto sul celebre sito, alcuni utenti hanno chiesto al team di sviluppo qualcosa in più circa le dimensioni del gioco, temendo che lo spin-off si potesse portare a termine in una manciata di ore e non offrisse molti contenuti. La risposta ha però stupito gli utenti, dal momento che il gioco dovrebbe avere un quantitativo di contenuti paragonabile in tutto e per tutto a quello di Half-Life 2. Non dissimile è anche il numero di ore necessario al completamento della storia, visto che per giungere ai titoli di coda di Alyx ci vorranno circa 15 ore, allineandosi così alla seconda avventura con protagonista Gordon Freeman.

Un'altra curiosità emersa dall'AMA riguarda le dimensioni del team che si sta occupando dello sviluppo del gioco. Pare infatti siano in 80 gli sviluppatori al lavoro sul progetto e, stando a quanto dichiarato, ciò renderebbe Half-Life: Alyx il gioco Valve con il team di sviluppo più numeroso di sempre.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà a marzo 2020 in esclusiva su Steam per i possessori di un caschetto per la realtà virtuale. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, sarà possibile per i prossimi mesi giocare gratuitamente ai primi Half-Life su Steam.