Half-Life Alyx in azione nel primo gameplay: ecco come funzionano i guanti gravitazionali

Il trailer dell'annuncio di Half-Life Alyx ci aveva già fornito un piccolo assaggio del gameplay, ma solo adesso possiamo farci un'idea ben precisa di come si comporta davvero il nuovo gioco di Valve.

Adam Savage, ex conduttore del celebre programma MythBusters, e il suo team sono stati invitati nel quartier generale di Valve, dove hanno avuto l'opportunità di testare Half-Life Alyx con otto differenti visori per la realtà virtuale, e di conseguenza valutare come si comporta su un'ampia gamma di configurazioni, da HTC Vive a Oculus Quest. Si è inoltre rivelata un'occasione d'oro per conoscere le meccaniche di gameplay della produzione, che permetterà di muoversi liberamente nelle ambientazioni, sollevare e lanciare oggetti e salire sulle scale. Le meccaniche più interessanti sembrano tuttavia essere legate ai guanti gravitazionali, con i quali Alyx può attirare a sé specifici oggetti: ad esempio, quando un gruppo di nemici si avvicina a lei, può attirare un serbatoio infiammabile e lanciarlo sui nemici. Una sorta di erede della Pistola Gravitazionale, a misura di VR.

Il livello di dettaglio appare pazzesco: al minuto 10:40, uno sviluppatore fa notare che avvicinando le mani davanti al viso è possibile distinguere i singoli microchip e le relative scritte sui guanti gravitazionali. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a guardare il lungo hand-on in cima a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che Half-Life Alyx verrà pubblicato durante il mese di marzo 2020 su Steam, e che è già disponibile al preordine al prezzo di 44,99 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo pieno di 49,99 euro che rimarrà attivo fino al 30 marzo 2020. I possessori Valve Index potranno ottenerlo in via del tutto gratuita, assieme ad alcuni bonus.