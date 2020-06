Half Life Alyx come Silent Hills? Una mod lo trasforma in P.T.

P.T. il Playable Teaser di Silent Hills è rimasto nel cuore di molti e sono tanti coloro che ad oltre cinque anni dal lancio provano ricreare quelle atmosfere con mod e remake amatoriali. Questa volta è il caso di una mod P.T./Silent Hills per... Half Life Alyx.

Il modder AmbientDruth ha creato una nuova mod gratis per Half Life Alyx che utilizzando il Source 2 permette di visitare il corridoio iniziale di P.T. e riproduce la sequenza della radio e la parte finale con tanto di iconico corridoio rosso. L'autore ha intenzione di espandere ulteriormente la mod con nuovi contenuti così da riprodurre interamente la demo di P.T., al momento il lavoro svolto è sicuramente di ottima qualità ma come detto sono già state gettate le basi per ulteriori miglioramenti. Potete scaricare gratis la mod P.T per Half Life Alyx, l'autore accetta anche suggerimenti e modifiche per le prossime build.

Lanciato nell'estate 2014 come "Playable Teaser" di Silent Hills, P.T. è una esperienza horror che ha conquistato milioni di persone e ancora oggi ben radicata nell'immaginario collettivo. A seguito della cancellazione del progetto di Hideo Kojima la demo è stata rimossa dal PlayStation Store e non può più essere scaricata, con dispiacere da parte di molti.