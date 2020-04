Half-Life Alyx: è ora disponibile la traduzione in lingua italiana!

Half-Life Alyx, nonostante rappresenti un capitolo fondamentale nell'economia dell'universo di gioco imbastito da Valve, è arrivato sul mercato privo dell'adattamento in lingua italiana, mancanza che potrebbe aver causato più di qualche problema ai giocatori non particolarmente avvezzi alla lingua di Shakespeare.

La comunità dei videogiocatori PC, per fortuna, si è dimostrata ancora una volta altruista e laboriosa, e ha lavorato sodo nelle ultime settimane per realizzare la traduzione in lingua italiana dei testi di Half-Life Alyx. Come segnala VR Italia, Alessandro D’Onofrio ha rintracciato tutte le linee di dialogo e dei menu all'interno del codice, ha reclutato i volontari e ha smistato il lavoro che alla fine ha portato alla traduzione delle oltre 7000 righe di testo mediante le quali viene narrata la storia del gioco.

Se siete interessati, potete effettuare il download della traduzione dirigendovi a questo indirizzo: dopo aver scaricato il file in formato .exe, non dovete far altro che avviarlo e assicurarvi che il percorso sia coincidente con la posizione del titolo sul vostro PC. Allo stato attuale permangono alcuni bug (diverse parola non tradotte e qualche errore), ma i responsabili hanno assicurato che verranno sistemati con le future realese. Ci fanno inoltre sapere che, come già accaduto una volta, i futuri aggiornamenti di Valve potrebbero impedire il funzionamento della traduzione, pertanto per tutte le novità siete invitati a seguire i canali del gruppo dei traduttori su Facebook e Discord.