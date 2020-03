Half-Life Alyx: un docente ha fatto lezione attraverso il titolo VR di Valve

Nelle ultime ore sta facendo il giro del mondo la notizia della particolare iniziativa di un professore di San Diego, Charles Coomber, il quale sta sfruttando una particolare meccanica di gioco presente in Half-Life: Alyx per insegnare la geometria ai suoi studenti di seconda media.

Il docente, evidentemente appassionato di videogiochi al punto da acquistare al day one il titolo Valve e possedere un visore per la realtà virtuale, sta sfruttando a proprio vantaggio la presenza di alcuni pennarelli e di una grossa vetrata, che si è trasformata per l'occasione in una lavagna sulla quale spiegare i vari argomenti ai propri allievi. A differenza degli altri professori che per via della quarantena stanno trasmettendo le proprie lezioni in diretta su Twitch o su altre piattaforme di streaming, Charles Coomber sta pubblicando le sue lezioni su YouTube. In poche ore i filmati caricati sulla piattaforma hanno avuto un incredibile successo e uno di questi ha persino superato le 500.000 visualizzazioni. Si tratta di un'iniziativa molto interessante, dal momento che possono approfittarne non solo i suoi studenti ma anche i ragazzini di tutto il mondo che hanno familiarità con la lingua inglese e vogliono imparare gli argomenti spiegati nel corso delle lezioni.

Prima di lasciarvi al filmato in questione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la recensione di Half-Life: Alyx firmata da Giuseppe Arace, che ha definito il nuovo gioco targato Valve un vero e proprio capolavoro.

Sembra inoltre che siano in diversi gli sviluppatori e modder che stanno provando a creare una versione di Half-Life: Alyx senza VR con lo scopo di dimostrare agli utenti di tutto il mondo che il gioco non avrebbe senso di esistere senza il supporto a tale tecnologia.