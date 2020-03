Half-Life Alyx e Easter Egg: avvistato un omaggio a Death Stranding!

Da pochi giorni, la leggendaria saga di Half-Life ha fatto un trionfale ritorno sulla scena videoludica con un titolo pensato appositamente per la Realtà Virtuale.

Disponibile da pochi giorni, Half-Life: Alyx ha conquistato la critica internazionale, guadagnandosi una media voto decisamente notevole. A celebrare il ritorno della serie Valve ha contribuito anche il team di Kojima Productions: in occasione dell'annuncio della versione PC dell'ultima fatica di Hideo Kojima, è stata infatti presentata una collaborazione tra Death Stranding e Half-Life: Alyx. Quest'ultima, come noto, porterà nell'universo di Sam Porter Bridges alcuni speciali item provenienti dal gioco VR, tra cui i guanti indossati dalla protagonista.



A quanto pare, però, anche Half-Life: Alyx, con spirito di reciprocità, ha voluto porgere un piccolo, ma simpatico omaggio a Death Stranding. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'utente Reddit "KnightzIX" ha infatti avvistato un Easter Egg dedicato a uno degli elementi più emblematici del titolo. In bella mostra in una specifica area di gioco, è possibile posare lo sguardo su di uno scatolone che porta impresso il marchio Bridges, avvolto nell'iconico scotch giallo che contraddistingue i carichi trasportati dai corrieri in Death Stranding.

In chiusura, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye, ovviamente, potete trovare una ricca recensione di Half-Life: Alyx, a cura del nostro Giuseppe Arace.