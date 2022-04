Half-Life Alyx si espande: in arrivo una corposa campagna fanmade, quanto dura?

Intanto che si cerca di capire se davvero Half-Life Alyx arriverà su PlayStation VR2, il titolo Valve continua ad essere ampiamente supportato dai modder nella sua versione originale per PC. Anzi, l'ultima grande creazione allunga non di poco l'offerta ludica della celebre opera in realtà aumentata.

Grazie agli sforzi del level designer Shawn Snelling e dell'animatore Corey Laddo, Half-Life Alyx si espande con Levitation, una nuova campagna fan-made completamente gratuita la cui uscita è prevista per l'estate del 2022 su Steam Workshop. La portata della nuova avventura è tale che offrirà almeno altre 5 ore di gioco aggiuntivo al titolo base, con il trailer di presentazione che ci mostra anche il ritorno di personaggi quali Russel e G-Man.

Levitation promette di rivelarsi un'esperienza imperdibile per tutti i fan della serie, mantenendo intatte le atmosfere e lo stile ludico di Alyx raccontando nel frattempo una storia inedita dai risvolti imprevedibili. C'è inoltre fiducia sulla buona riuscita del progetto: Snelling è infatti già ben noto tra la community di Counter Strike Global Offensive, avendo creato numerose mod per lo shooter competitivo di Valve.

In attesa quindi di scoprire quanto Levitation sarà effettivamente disponibile, potete dare uno sguardo anche alla mod che fonde Half-Life Alyx con Bioshock, talmente vasta da durare fino a 15 ore.