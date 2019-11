Half-Life Alyx giocabile solo in VR? Randy Pitchford ironizza sulla scelta di Valve

Tra le tante reazioni provocate dall'annuncio di Half-Life Alyx spicca quella di Randy Pitchford: il boss di Gearbox Software ha infatti deciso di lanciare una critica più o meno velata ai vertici di Valve per la scelta di proporre Half-Life Alyx solo ed esclusivamente ai possessori di un visore VR.

Rispondendo a un tweet di PCGamer in cui la redazione della nota testata giornalistica, pur senza riferirsi apertamente al reveal di HL Alyx, si è chiesta "quale problema di piccola entità è in grado di rovinarti un gioco altrimenti eccezionale", Pitchford ha infatti deciso di intervenire indicando in maniera sarcastica "l'esclusiva VR con Valve Index" tra i fattori di maggiore criticità dell'intero progetto del nuovo videogioco della serie di Half-Life.

L'improprio riferimento del co-fondatore di Gearbox all'esclusività di Half-Life Alyx con Valve Index (il gioco sarà disponibile anche su tutti gli altri dispositivi in Realtà Virtuale compatibili con SteamVR) ha spinto diversi membri della community di Twitter a rispondere a loro volta alle affermazioni di Pitchford ricordandogli la controversa scelta di proporre Borderlands 3 in esclusiva su Epic Store.

Quanto alla decisione di relegare Half-Life Alyx in un contesto esclusivamente VR, in questi giorni sono intervenuti anche gli sviluppatori di Valve per sottolineare la necessità di sganciare questo titolo da un contesto videoludico "tradizionale" con lo scopo dichiarato di ridare slancio all'intera serie di Half-Life per continuarla in futuro. Emblematiche, da questo punto di vista, sono state le parole pronunciate da Robin Walker di Valve quando ha ammesso che lavorare su Half-Life 3 sarebbe stata una "prospettiva scoraggiante".