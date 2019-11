Half-Life: Alyx sarà gratuito per tutti i possessori di Valve Index

Pochi minuti fa, Valve ha finalmente svelato al mondo il nuovo episodio della saga Half-Life. No, non si tratta del terzo capitolo canonico, ma dell'interessante Half-Life: Alyx, gioco progettato appositamente per la Realtà Virtuale e ambientato tra Half-Life e Half-Life 2.

Nonostante si tratti di un gioco ad alto budget che potrebbe tranquillamente fungere da "system seller", Valve ha evitato la strada dell'esclusività. Il titolo sarà infatti compatibile, oltre che con Valve Index, anche con HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality.

In ogni caso, la compagnia di Gabe Newell ha previsto alcuni ghiotti incentivi per i suoi fan. Innanzitutto, tutti i possessori di Valve Index riceveranno Half-Life: Alyx in via del tutto gratuita. Non verranno distribuite chiavi: a marzo 2020, apparirà nella libreria di tutti coloro che hanno acquistato o utilizzato il visore proprietario, non importa quando. Anche i possessori dei controller Valve Index (che possono essere utilizzati anche con HTC Vive) riceveranno Half-Life: Alyx gratuitamente.

In aggiunta al gioco, coloro che hanno acquistato o che acquisteranno Valve Index o i controller entro la fine del 2019, riceveranno anche altri bonus, ovvero la possibilità di esplorare le ambientazioni di Half-Life: Alyx in SteamVR Home, skin per le armi della protagonista e oggetti a tema da sfoggiare in Counter-Strike: Global Offensive.