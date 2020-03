Half Life Alyx: Guida e consigli per sopravvivere a City 17

Il nuovo Half Life Alyx catapulta letteralmente i giocatori a City 17, proponendo una delle esperienze di gioco più immersive di sempre. Per aiutarvi a muovere i primi passi nel gioco, in questa guida vi daremo alcuni consigli utili per prepararvi al meglio ad affrontare le sfide che vi attendono.

Di seguito, cinque suggerimenti utili per muovere i primi passi in Half Life Alyx.

Non sprecate le munizioni

Le munizioni sono un bene prezioso in Half Life Alyx, in particolare le cartucce per il fucile a pompa che saranno abbastanza difficili da trovare. Per questa ragione, è importante evitare di sprecare i colpi quando non è necessario sparare, per esempio per distruggere le casse (che potete rompere con le vostre mani). Conservate le cartucce per quando sarà davvero necessario scatenare tutta la vostra potenza di fuoco sui nemici.

Potenziamenti prioritari

Nel corso dell'avventura potrete potenziare le vostre armi con una serie di gadget e strumenti. Il nostro consiglio è di dare priorità alla capacità del caricatore e al caricatore automatico per il fucile a pompa, che vi daranno una grandissima mano negli scontri più ostici. Anche se potreste avere la tentazione di acquisire i primi potenziamenti disponibili come il mirino laser, è più conveniente conservare le vostre risorse di upgrade per il caricatore.

Stazioni sanitarie

Le stazioni sanitarie vi aiutano a rimanere in vita ricaricando i vostri punti vitali. Dopo averne usata una, è possibile tornare indietro in qualsiasi momento e continuare a utilizzarla finché non si esaurisce. Tenetelo sempre a mente quando subite dei danni in seguito a uno scontro.

Mine a innesco

Durante il cammino incontrerete diverse mine a innesco appese alle superfici. Potete disinnescarle tutte volendo, ma in alcuni casi le soluzioni più creative possono venirvi in aiuto. Per esempio potreste lanciare una sedia colpendo il cavo (mentre vi tenete a debita distanza), oppure - ancora meglio - fare in modo che la mina venga innescata da un nemico, in modo da ucciderlo a seguito dell'esplosione.

Questione di postura e prospettiva

Half Life Alyx segna anche il ritorno dei puzzle ambientali. Alcuni di essi saranno abbastanza impegnativi e richiederanno una buona dose di ingegno, ma a volte la soluzione può diventare facile da individuare cambiando semplicemente la vostra postura nel mondo reale, così da avere una prospettiva più chiara sul problema da risolvere. Pensateci sempre quando siete in difficoltà di fronte a un enigma.

Per saperne di più sul nuovo capolavoro di Valve disponibile su PC in esclusiva per i dispositivi VR, vi rimandiamo alla nostra recensione di Half Life Alyx.