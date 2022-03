Half-Life Alyx incontra Bioshock in VR: nuova grande mod dalla durata di oltre 15 ore

Con le ultime voci di corridoio che hanno parlato di problemi nello sviluppo di Bioshock 4, continua ad essere ancora un'incognita il ritorno dell'iconica serie di 2K Games. In mancanza di novità, nel frattempo un modder ha creato qualcosa di grosso per ingannare l'attesa.

Wim.buytaert.1988 ha infatti pubblicato da poco la seconda parte della sua enorme mod per Half-Life Alyx ispirata a Bioshock, che permette quindi di rivivere le atmosfere della saga nata 15 anni fa dalla mente di Ken Levine attraverso la realtà virtuale. Stando alle parole del creatore, Return to Rapture Chapter Two offre la bellezza di 24 livelli differenti per un totale di oltre 15 ore di gioco per arrivare alla conclusione. L'avventura si prospetta molto ricca di contenuti, tra nuove tipologie di nemici da affrontare e tanti plasmidi ed armi a disposizione, con anche la possibilità di smembrare gli avversari.

Considerato che è molto difficilmente vedremo mai un vero e proprio Bioshock in VR, la mod per PC disponibile su Steam Workshop è un buon compromesso per godersi un'esperienza diversa dal solito che omaggia un franchise di culto ancora oggi amato da numerosi giocatori. A inizio 2022, intanto, si è parlato del possibile arrivo di Half Life Alyx su PlayStation VR2, per ora tuttavia mai confermato dai diretti interessati.